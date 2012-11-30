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За последние сутки в Ленобласти выявили 204 новых случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:49
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 204 новых случая заболевания коронавирусом

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Количество активных больных составляет 2651 человека.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 204 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 187 человек. Еще 4 человека скончались от вирусной инфекции. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 32804 случая заболевания вирусной инфекцией, 467 человек скончались, 29686 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2651. 

Накануне в Ленобласти спасатели эвакуировали 14 рыбаков со льда Финского залива. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус в ло, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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