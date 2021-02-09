В Ленобласти спасатели эвакуировали 14 рыбаков со льда Финского залива

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

В ЦУКС Главного управления МЧС России по Ленинградской области 9 февраля в 13:18 поступило сообщение о том, что на акватории Финского залива по адресу: Ломоносовский район, посёлок Шепелево, мыс Серая Лошадь образовалась трещина шириной 3-7 метров. В километре от берега на льду находятся 14 рыбаков-любителей. К месту происшествия незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Красная горка" на судне на воздушной подушке. В 13.55 всех рыбаков в целости и сохранности доставили на берег.

МЧС напоминает, что в Ленобласти администрациями муниципальных образований установлены запреты выхода на лед. Прежде чем выходить на ледовый покров водоемов необходимо ознакомиться с действующими распоряжениями на официальном сайте районной администрации. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112.

За время действия запрета выхода на лёд в Петербурге поймали более 3,5 тыс. нарушителей.

Фото и видео: МЧС