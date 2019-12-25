За последние сутки в Ленобласти выявили 204 новых случая заболевания коронавирусом

За последние сутки на территории Ленинградской области зарегистрировали 204 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Кроме того, 247 человек были выписаны по выздоровлении. Новых летальных случаев не зафиксировано.
Всего за весь период в регионе выявили 15704 случая COVID-19.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что два человека погибли в ДТП с самосвалом и внедорожником на трассе "Сортавала".
Фото: Piter.TV
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