За последние сутки в Ленобласти выявили 204 новых случая заболевания коронавирусом

Количество выздоровевших превысило количество заболевших за сутки.

За последние сутки на территории Ленинградской области зарегистрировали 204 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 247 человек были выписаны по выздоровлении. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период в регионе выявили 15704 случая COVID-19.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что два человека погибли в ДТП с самосвалом и внедорожником на трассе "Сортавала".

Фото: Piter.TV