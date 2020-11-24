Два человека погибли в ДТП с самосвалом и внедорожником на трассе "Сортавала"

Смертельные травмы получили водитель и пассажирка автомобиля. Их тела сильно зажало внутри транспортного средства.

Вечером 23 ноября во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На трассе А-121 "Сортавала" в Приозерском направлении после Васкелово самосвал врезался во внедорожник Land Rover. Очевидцы опубликовали в сети видео с последствиями аварии.

После столкновения с большегрузом иномарку развернуло к обочине. У машины полностью разбита передняя часть. По проезжей части разбросаны части внедорожника.

По предварительной информации, в иномарке находились водитель и пассажирка. От полученных травм оба погибли на месте ДТП. Их тела сильно зажало внутри автомобиля. Личности погибших пока не установлены.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили о временном перекрытии съезда со стороны Орехово в сторону Приозерска. Движение по трассе "Сортавала" тоже было временно приостановлено.

На место ДТП оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации для устранения последствий аварии. Объезд организован через развязку Стеклянный — Васкелово. Причины аварии установят дознаватели.

Ранее мы писали, что водитель "Рено" сбил пешеходов и скрылся с места на Университетской набережной.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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