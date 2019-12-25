За последние сутки в Ленобласти выявили 198 новых случаев COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 198 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлении за сутки выписали 210 человек.
Общее количество случаев заражения в регионе составляет 14890.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ж/д вокзале Выборга проверили соблюдение санитарных требований. Нарушения были обнаружены со стороны пассажиров - они были либо без масок, либо неправильно их носили.
Фото: Piter.TV
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