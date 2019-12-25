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За последние сутки в Ленобласти выявили 198 новых случаев COVID-19
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 198 новых случаев COVID-19

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Количество выздоровевших пациентов за сутки превышает количество заболевших.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 198 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлении за сутки выписали 210 человек.

Общее количество случаев заражения в регионе составляет 14890. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ж/д вокзале Выборга проверили соблюдение санитарных требований. Нарушения были обнаружены со стороны пассажиров - они были либо без масок, либо неправильно их носили. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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