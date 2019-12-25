На ж/д вокзале Выборга проверили соблюдение санитарных требований

Нарушения были обнаружены со стороны пассажиров - они были либо без масок, либо неправильно их носили.

19 ноября специалисты районной администрации, правительства Ленинградской области совместно с представителями полиции провели рейд на железнодорожном вокзале Выборга. Участники комиссии проверяли соблюдение противоэпидемических требований Роспотребнадзора и областного Правительства.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, на территории железнодорожного вокзала проводятся все необходимые профилактические мероприятия, в частности, размещена информация о противоэпидемических мерах, имеется разметка для социальной дистанции, в наличии санитайзеры и др. Нарушения были обнаружены со стороны пассажиров - они были либо без масок, либо неправильно их носили.

По словам представителя районной администрации Романа Демичева, большинство пассажиров ответственно относятся к санитарным требованиям. С теми, кто был без масок, проведены разъяснительные беседы, после которых граждане надевали средства индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщили о том, что на вокзале Выборга строго соблюдаются санитарные требования.

Фото: администрация МО "Выборгский район"