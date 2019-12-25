На вокзале Выборга строго соблюдаются санитарные требования

Проводится дезинфекция помещений, установлены бесконтактные диспенсеры для обработки рук, работает система оповещения граждан о профилактических мерах защиты.

18 ноября в Выборге обсудили соблюдение противоэпидемиологического режима на Выборгском железнодорожном вокзале. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По словам начальника вокзала Надежды Богомоловой, на объекте реализуется комплекс усиленных профилактических мероприятий, в частности, для пассажиров размещена информация о санитарных требованиях, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции у касс и терминалов, в зонах отдыха на сиденьях имеются наклейки с рекомендациями по рассадке, обеспечено звуковое оповещение граждан о профилактических мерах защиты, проводится дезинфекция помещений, установлены бесконтактные диспенсеры для обработки рук.

Особое внимание уделяется безопасности работников, обеспечивающих функционирование пассажирского комплекса. Так, перед выходом на смену сотрудники обязательно проходят термометрию, также им выдаются маски, перчатки и антисептические средства.

Ранее мы сообщили о том, что на ж/д вокзале Выборга действует обязательный масочный режим.

Фото: администрация МО "Выборгский район"