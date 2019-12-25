На ж/д вокзале Выборга действует обязательный масочный режим

18 ноября в администрации Выборгского района состоялось совещание по вопросу соблюдения противоэпидемиологического режима на железнодорожном вокзале Выборга.
Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, в нем приняли участие представители Управления безопасности районной администрации, вокзала и территориального отдела Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте. Вел заседание заместитель начальника Управления безопасности Андрей Никитин.
Персонал вокзального комплекса регулярно контролирует соблюдение гражданами профилактических мер. В настоящее время они носят консультативный характер.
В свою очередь представитель Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте рекомендовала жестче относится к нарушителям санэпидрежима на территории вокзала.
В ходе совещания было принято решение об организации в ближайшее время совместного рейда с участием представителей полиции на транспорте, правительства Ленинградской области, районной администрации.
Ранее мы написали о том, что только 52 школьника в Выборгском районе перейдут на дистанционное обучение.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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