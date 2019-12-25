На ж/д вокзале Выборга действует обязательный масочный режим

Персонал вокзала регулярно контролирует соблюдение гражданами профилактических мер.

18 ноября в администрации Выборгского района состоялось совещание по вопросу соблюдения противоэпидемиологического режима на железнодорожном вокзале Выборга.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, в нем приняли участие представители Управления безопасности районной администрации, вокзала и территориального отдела Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте. Вел заседание заместитель начальника Управления безопасности Андрей Никитин.

Персонал вокзального комплекса регулярно контролирует соблюдение гражданами профилактических мер. В настоящее время они носят консультативный характер.

В свою очередь представитель Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте рекомендовала жестче относится к нарушителям санэпидрежима на территории вокзала.

В ходе совещания было принято решение об организации в ближайшее время совместного рейда с участием представителей полиции на транспорте, правительства Ленинградской области, районной администрации.

Ранее мы написали о том, что только 52 школьника в Выборгском районе перейдут на дистанционное обучение.

Фото: администрация МО "Выборгский район"