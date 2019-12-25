Только 52 школьника в Выборгском районе перейдут на дистанционное обучение

Большинство родителей считают, что полноценные знания может дать только очная форма обучения.

Школьники Выборгского района могут обучаться онлайн. Для этого нужно написать соответствующее заявление. Но большинство родителей считают, что полноценные знания может дать только очная форма обучения.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, при переходе ребенка на данный тип обучения образовательные учреждения будут предоставлять возможность использовать различные методы обучения, включая дистанционные и формат онлайн.

В школы направлены методические рекомендации по организации обучения вне общеобразовательной организации, а также форма заявления для родителей.

Как отметила председатель комитета образования районной администрации Ольга Карвелис, желающих перейти на удаленное обучение очень мало. Большинство родителей и учеников считают, что получать знания необходимо непосредственно в образовательной организации. На сегодняшний день в Выборгском районе только 52 родителя написали заявление о переводе ребенка на дистанционное обучение.

Напомним, прием заявлений от родителей в учебных учреждениях ведется с 11 ноября. Всего в образовательных организациях района отсутствуют по болезни 9% от всех учащихся.

Согласно распоряжению Роспотребнадзора на карантине находится один класс в Полянской школе.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге продолжается санитарная обработка подъездов.

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