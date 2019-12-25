В Выборге продолжается санитарная обработка подъездов

Дезинфекцию обязаны проводить организации, обслуживающие жилфонд.

В Выборге продолжается дезинфекция подъездов. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, обязанность проводить санитарную обработку подъездов должны выполнить организации, обслуживающие жилфонд.

Графики уборки должны быть размещены на информационных стендах в парадных.

Инструкции по дезинфекции мест общего пользования и объему работ были даны представителями Госжилнадзора и Роспотребнадзора в апреле 2020 года. Особое внимание следует уделить кнопкам, перилам, дверным ручкам.

Санобработку жилых подъездов и мест общего пользования проверяют представители комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге наградили участников акции #МыВместе.

Фото: администрация МО "Выборгский район"