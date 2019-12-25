За последние сутки в Ленобласти выявили 182 новых случая заболевания коронавирусом

Новых летальных случаев не зафиксировано.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 182 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки выписали 152 человека. Новых летальных случаев не выявлено.

Всего за весь период в регионе выявили 14109 случаев COVID-19, 5569 из них активные на данный момент.

Ранее спасатели в Ленинградской области предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни..

Фото: Piter.TV