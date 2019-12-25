В начале недели в Ленобласти ожидаются сильный ветер и осадки

Спасатели в Ленинградской области предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни. Сообщение распространила региональная пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В частности, с 17 по 18 ноября в регионе ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 15-20 м/с. Кроме того, с 16 по 18 ноября на территории Ленобласти местами возможно выпадение дождя и мокрого снега, на дорогах местами вероятна гололедица.

В связи с прогнозом спасатели отмечают, что увеличивается риск различных происшествий, в том числе и ДТП. Жителям региона рекомендуется быть внимательными и осторожными.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге ожидается гололедица.

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