В понедельник в Петербурге ожидается гололедица

Столбик термометра поднимется до отметки в плюс три градуса днем, а ночью будут заморозки и минус два.

В понедельник, 16 ноября, в Северной столице ожидается облачная погода и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным ФГБУ, ночью столбики термометров опустятся до минус двух градусов. В связи с этим в городе ожидается гололедица. Кроме того, в этот день ветер подует с юга и юго-востока и его скорость составит до 14 м/с.

Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье Петербург находится на периферии антициклона.

Фото:pixabay