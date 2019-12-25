  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптики: в воскресенье Петербург находится на периферии антициклона
Сегодня, 8:53
143
IRINA_CHALKINA

Синоптики: в воскресенье Петербург находится на периферии антициклона

0 0

Температура воздуха составит 0-2 градуса.

В воскресенье, 15 ноября, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня в городе на Неве сохранится облачная с прояснениями погода с минимальной вероятностью дождей.

Сегодня, 15 ноября, синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет определяться гребнем антициклона, вытянувшегося с юго-востока.

Михаил Леус.

Столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов тепла.  Ветер будет дуть юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее мы сообщали о том, что стена "девичьего" винограда рухнула со стены дома на Васильевском острове.

Фото:pixabay

Теги: михаил леус, погода, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии