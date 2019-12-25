Синоптики: в воскресенье Петербург находится на периферии антициклона

Температура воздуха составит 0-2 градуса.

В воскресенье, 15 ноября, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Сегодня в городе на Неве сохранится облачная с прояснениями погода с минимальной вероятностью дождей.

Сегодня, 15 ноября, синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет определяться гребнем антициклона, вытянувшегося с юго-востока. Михаил Леус.

Столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее мы сообщали о том, что стена "девичьего" винограда рухнула со стены дома на Васильевском острове.

Фото:pixabay