За последние сутки в Ленобласти выявили 161 новый случай заболевания COVID-19

Накануне новых случаев было 163.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 161 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению были выписаны 114 человек, 1 человек скончался.

Всего за весь период в регионе зарегистрировали 12192 случая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти ожидается сильный ветер до 23 м/с. Неблагоприятные погодные условия ждут жителей также 6 и 7 ноября.

Фото: Piter.TV