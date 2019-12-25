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За последние сутки в Ленобласти выявили 161 новый случай заболевания COVID-19
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 161 новый случай заболевания COVID-19

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Накануне новых случаев было 163.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 161 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению были выписаны 114 человек, 1 человек скончался. 

Всего за весь период в регионе зарегистрировали 12192 случая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти ожидается сильный ветер до 23 м/с. Неблагоприятные погодные условия ждут жителей также 6 и 7 ноября. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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