В Ленобласти ожидается сильный ветер до 23 м/с

Вероятность чрезвычайных ситуаций повышается.

МЧС Ленобласти предупредило о неблагоприятных погодных условиях на территории региона с 5 по 7 ноября. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в ближайшие дни ожидается сильный ветер.

Завтра, 5 ноября, порывы ветра во второй половине дня достигнут 15-20 м/.с, а в прибрежных районах ― до 23 м/с. На следующий день скорость ветра также будет до 20 м/с, 7 ноября ― местами до 15 м/с.

В связи с этим повышается вероятность происшествий на дороге, на воде, железнодорожном транспорте. Жителей просят быть бдительными.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что два гендиректора незаконно вырубили в лесах Ленобласти деревьев на 4,7 млн рублей.

Фото: pixabay.com