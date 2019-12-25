За последние сутки в Ленобласти выявили 138 случаев новой коронавирусной инфекции

На данный момент область обеспечена необходимым оборудованием и медикаментами, сообщил глава комздрава Сергей Вылегжанин.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 138 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению были выписаны 73 человека.

Рост новых случаев заболевания власти объясняют повышением объема тестирования среди населения. На сегодняшний день коэффициент заболевания составил 1,2, сообщила глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк. Также она отметила, что ситуация является "напряженной".

Ранее стало известно, что в области есть повторные случаи заражения COVID-19.

Фото: Piter.TV