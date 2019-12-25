В Ленобласти зафиксированы повторные случаи заражения коронавирусом

Второй раз переносить заболевание может быть даже тяжелее.

В Ленинградской области фиксируют повторные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании правительства сообщила руководитель территориального Роспотребнадзора Ольга Историк, передал корреспондент Piter.TV.

Точное количество случаев названо не было. По словам специалиста, в области есть те, кто переболел в "первую волну", и сейчас заразился еще раз. Причем тот факт, что человек уже болел, не снижает тяжесть переносимой болезни. Для некоторых второй раз может стать более тяжелым.

Ольга Историк отметила, что взрывного роста заболеваемости нет, однако ситуация "напряженная". На рост количества выявляемых случаев повлияло увеличение тестирования среди населения. Коэффициент прироста новых случаев за сутки составил 1,2, в то время как по России он 1,1. За сутки зарегистрировали 138 новых случаев. Уровень летальности за весь период не превышает 1.

Глава Роспотребнадзора напомнила об обязательном масочном режиме, который был введен на федеральном уровне, а также о том, что в рейдах против безмасочников необходимо привлекать не только полицию, но и уполномоченные на то ведомства.

Ранее с отчетом по ситуации с COVID-19 в Ленобласти выступил глава комздрава Сергей Вылегжанин.

Фото: Piter.TV