Стационары в Рощино и Киришах перепрофилируют для приема больных COVID-19

Два стационара будут готовы принять пациентов с 30 октября.

Завтра в Ленинградской области откроется еще два стационара для приема больных коронавирусом. В общей сложности 180 коек развернут в подразделении больницы в Рощино и Киришах. Об этом на заседании правительства региона сообщил глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает корреспондент Piter.TV.

Область готова развернуть 2326 коек. На данный момент задействованы 1275, из них заняты 839. За сутки были госпитализированы около 100 человек. На ИВЛ находятся 46 пациентов.

Вылегжанин отметил, что для лечения больных коронавирусом выделено 419 аппаратов ИВЛ. Всего в области их около 800, но часть из них применяется при медицинской помощи при других заболеваниях.

Объем тестирования в сутки был увеличен до 6 тыс. тестов, работает 15 лабораторий.

Губернатор Александр Дрозденко дал указания просчитать ситуацию на 3 месяца. Это означает, что запасов лекарственных средств, коек и так далее должно хватить на этот период. При ужесточении ограничительных мер власти будут руководствоваться критерием количества больных на койках. Должно быть свободно не менее 25%.

Фото: Piter.TV