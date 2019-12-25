За последние сутки в Ленобласти выявили 109 новых случаев заболевания коронавирусом

Количество новых случаев за сутки продолжает расти.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также 42 человек выписали по выздоровлению. Новых летальных случаев не зафиксировано.

За весь период пандемии в Ленобласти зарегистрировано 10269 случаев, 5701 человек выздоровел, 107 скончались.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург и Ленобласть вошли в десятку лидеров по темпу прироста преступлений.

Фото: Piter.TV