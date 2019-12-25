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За последние сутки в Ленобласти выявили 109 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 109 новых случаев заболевания коронавирусом

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Количество новых случаев за сутки продолжает расти.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также 42 человек выписали по выздоровлению. Новых летальных случаев не зафиксировано.

За весь период пандемии в Ленобласти зарегистрировано 10269 случаев, 5701 человек выздоровел, 107 скончались. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург и Ленобласть вошли в десятку лидеров по темпу прироста преступлений. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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