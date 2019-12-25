МВД: Петербург и Ленобласть вошли в десятку лидеров по темпу прироста преступлений

Лидером рейтинга стал Севастополь.

В МВД России посчитали, какие регионы стали лидерами по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений с начала текущего года. Данные об этом появились в отчете о состоянии преступности в России за период с января по сентябрь 2020, опубликованном 21 октября.

Лидерами рейтинга стали Севастополь и Петербург с их темпами прироста преступности в 39,6% и 16,3% соответственно. Тройку лидеров замкнула Смоленская область с 15,6%. Также в криминальную десятку вошли Карелия, Новгородская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская и Псковская области с темпами прироста от 12,4% до 9,4%.

Самыми спокойными регионами оказались Республика Северная Осетия-Алания, Чечня, Адыгея, Тыва и Ярославская область, где темпы прироста числа преступлений ушли в минус (от -20,7% до -9,7%). Относительно благополучная ситуация наблюдается также в Пермском крае, Калининградской, Иркутской, Сахалинской областях и Бурятии.

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Фото: Piter.TV