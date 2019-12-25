Покупатель-стрелок помешал продавцам поймать вора в магазине в Колпино

Выстрелы испугали сотрудников супермаркета, и похититель скрылся.

Вечером 20 октября в полицию Колпинского района обратился администратор торгового зала из сетевого супермаркета на Павловской улице в Колпино. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, он рассказал об ограблении и стрельбе в магазине.

Как выяснилось, неизвестный злоумышленник вынес из торгового зала товар и попытался скрыться. Продавцы предприняли попытку остановить воришку, однако в тот же момент один из покупателей несколько раз выстрелил из пистолета. Выстрелы испугали сотрудников магазина, и похититель скрылся, улучив момент. Стрелок также исчез из торгового зала, как только вор убежал.

Сейчас полиция ищет обоих злоумышленников.

Ранее мы рассказывали, что мужчина ограбил сожительницу на Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV