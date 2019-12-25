За последние сутки в Ленинградской области зафиксировали 41 случай заболевания COVID-19

Количество новых случаев постепенно снижается.

За минувшие сутки стало известно о 41 новом случае заболевания COVID-19 на территории Ленинградской области. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

О новых случаях выздоровления или летальных случаях не сообщается.

Общее количество заболевших в Ленобласти на данный момент ― 5710. За весь период 56 человек умерли, выздоровели ― 4056. За весь период наибольшее количество больных COVID-19 наблюдается в Гатчинском районе.

Ранее эксперт назвал самые опасные зоны для купания в Ленобласти.

Фото: Piter.TV