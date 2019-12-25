За последние сутки в Ленинградской области зафиксировали 41 случай заболевания COVID-19

За минувшие сутки стало известно о 41 новом случае заболевания COVID-19 на территории Ленинградской области. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
О новых случаях выздоровления или летальных случаях не сообщается.
Общее количество заболевших в Ленобласти на данный момент ― 5710. За весь период 56 человек умерли, выздоровели ― 4056. За весь период наибольшее количество больных COVID-19 наблюдается в Гатчинском районе.
Ранее эксперт назвал самые опасные зоны для купания в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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