Названы самые опасные зоны для купания в Ленобласти

Также составлена статистика смертей на воде за 2020 год.

Больше всего утопленников за июль 2020 года насчитывается во Всеволожском районе. Об этом сообщил главный региональный государственный инспектор по маломерным судам Геннадий Корсунов ходе пресс-конференции "Интерфакс".

Также опасными для отдыхающих признаны водоемы Выборгского, Приозерского, Кингисеппского и Тосненского районов.

В общей сложности в текущем году в Ленинградской области произошло 70 происшествий на воде, в результате которых погибли 65 человек. За тот же период прошлого года насчитывалось 69 подобных случаев.

За месяц в водоемах региона зафиксировано сразу 40 происшествий и 36 смертей на воде. В том числе утонули двое детей. На резкий прирост повлияла эпидемия и погодные условия.

Ранее мы рассказали о том, что к 2021 году бумажных квитанций для жителей Ленобласти станет меньше.

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