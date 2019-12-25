Названы самые опасные зоны для купания в Ленобласти

Больше всего утопленников за июль 2020 года насчитывается во Всеволожском районе. Об этом сообщил главный региональный государственный инспектор по маломерным судам Геннадий Корсунов ходе пресс-конференции "Интерфакс".
Также опасными для отдыхающих признаны водоемы Выборгского, Приозерского, Кингисеппского и Тосненского районов.
В общей сложности в текущем году в Ленинградской области произошло 70 происшествий на воде, в результате которых погибли 65 человек. За тот же период прошлого года насчитывалось 69 подобных случаев.
За месяц в водоемах региона зафиксировано сразу 40 происшествий и 36 смертей на воде. В том числе утонули двое детей. На резкий прирост повлияла эпидемия и погодные условия.
Ранее мы рассказали о том, что к 2021 году бумажных квитанций для жителей Ленобласти станет меньше.
Фото: Pixabay
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