К 2021 году бумажных квитанций для жителей Ленобласти станет меньше

До конца 2021 года власти Ленинградской области планируют объединить все актуальные для жителей квитанции в одну. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Единая "платежка" позволит упростить процедуру коммунальных платежей и уменьшить бюрократическую волокиту.
Также глава региона сообщил, что водоканал в Кировском районе будет принят единую систему региональных водоканалов.
Ранее мы рассказали о том, что cамые успешные предприниматели из сферы торговли Ленобласти получили награды от правительства,
Фото: Piter.TV
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