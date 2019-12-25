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К 2021 году бумажных квитанций для жителей Ленобласти станет меньше
Сегодня, 19:35
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lizapoluda

К 2021 году бумажных квитанций для жителей Ленобласти станет меньше

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Все счета будут объединены в единую "платежку'.

До конца 2021 года власти Ленинградской области планируют объединить все актуальные для жителей квитанции в одну. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Единая "платежка" позволит упростить процедуру коммунальных платежей и уменьшить бюрократическую волокиту.

Также глава региона сообщил, что водоканал в Кировском районе будет принят единую систему региональных водоканалов.

Ранее мы рассказали о том, что cамые успешные предприниматели из сферы торговли Ленобласти получили награды от правительства,

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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