К 2021 году бумажных квитанций для жителей Ленобласти станет меньше

Все счета будут объединены в единую "платежку'.

До конца 2021 года власти Ленинградской области планируют объединить все актуальные для жителей квитанции в одну. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Единая "платежка" позволит упростить процедуру коммунальных платежей и уменьшить бюрократическую волокиту.

Также глава региона сообщил, что водоканал в Кировском районе будет принят единую систему региональных водоканалов.

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