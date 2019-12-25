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Самые успешные предприниматели из сферы торговли Ленобласти получили награды от правительства
Сегодня, 16:28
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Самые успешные предприниматели из сферы торговли Ленобласти получили награды от правительства

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Церемонию провел зампред областного правительства Дмитрий Ялов.

В пятницу, 24 июля, состоялась встреча  председателя комитета экономического развития, зампреда правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова с лучшими представителями наиболее распространенной в регионе сфере бизнеса - торговли. Гости были награждены почетными грамотами. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Дмитрий Ялов отметил, что торговые точки и предприятия общественного питания могут ускоренными темпами возвращаться к нормальной жизни за счет дисциплины работников и соблюдению ими противоэпидемических мер.

Кроме того, было отмечено, что оборот розничной торговли за 4 месяца эпидемии только вырос – жители часто закупали продукты первой необходимости.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти утвердили комитет по обращению с отходами.

 

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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