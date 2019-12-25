В Ленобласти утвердили комитет по обращению с отходами

Новый орган появился вместо аналогичного Управления.

Управление по организации и контролю деятельности по обращению с отходами получило Ленинградской области преобразовано в Комитет. Документ, утверждающий новое название, подписал губернатор 47-ого региона. Он размещен на сайте областного Правительства.

Главой обновленного органа назначен Алексей Пименов. Комитет по обращению с отходами будет осуществлять деятельность по охране окружающей среды и разрабатывать государственные программы по предотвращению ЧС техногенного характера и сохранению экологии.

Кроме того, при поддержке органа будет создана единая система управления, сбора и переработки региональных отходов.

Ранее мы рассказали о том, что в августе откроют обновлённую экотропу "Сестрорецкое болото".

Фото: Piter.TV