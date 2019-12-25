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В Ленобласти утвердили комитет по обращению с отходами
Сегодня, 14:14
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lizapoluda

В Ленобласти утвердили комитет по обращению с отходами

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Новый орган появился вместо аналогичного Управления.

Управление по организации и контролю деятельности по обращению с отходами получило Ленинградской области преобразовано в Комитет. Документ, утверждающий новое название, подписал губернатор 47-ого региона. Он размещен на сайте областного Правительства.

Главой обновленного органа назначен Алексей Пименов. Комитет по обращению с отходами будет осуществлять деятельность по охране окружающей среды и разрабатывать государственные программы по предотвращению ЧС техногенного характера и сохранению экологии.  

Кроме того, при поддержке органа будет создана единая система управления, сбора и переработки региональных отходов.

Ранее мы рассказали о том, что в августе откроют обновлённую экотропу "Сестрорецкое болото".

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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