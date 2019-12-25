В августе откроют обновлённую экотропу "Сестрорецкое болото"

Завершается строительство второго участка уникальной экотропы в заказнике "Сестрорецкое болото". Об этом сообщила пресс-служба администрации Курортного района Петербурга.
Протяженность экотропы, включая новый участок, составит более трех километров. Открытие должно состояться в августе. На данный момент длина маршрута составляет 1,5 километров, из них – 500 метров составляют пешеходные настилы. На пути туристов будут встречаться мостики, информационные стенды, смотровые площадки.
Для того, чтобы попасть на экотропу, нужно на электричке доехать до станции "Белоостров", а затем идти пешком по Железнодорожной улице до шлагбаума, а от него нужно дойти до главного входа в заказник.
Экомаршрут в Приозерском районе Ленобласти вошёл в десятку RUTRAIL.
Фото: пресс-служба администрации Курортного района Санкт-Петербурга
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