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В августе откроют обновлённую экотропу "Сестрорецкое болото"
Сегодня, 15:07
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nastya960

В августе откроют обновлённую экотропу "Сестрорецкое болото"

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Протяженность экотропы, включая новый участок, составит более трех километров.

Завершается строительство второго участка уникальной экотропы в заказнике "Сестрорецкое болото". Об этом сообщила пресс-служба администрации Курортного района Петербурга.

Протяженность экотропы, включая новый участок, составит более трех километров. Открытие должно состояться в августе. На данный момент длина маршрута составляет 1,5 километров, из них – 500 метров составляют пешеходные настилы. На пути туристов будут встречаться мостики, информационные стенды, смотровые площадки.

Для того, чтобы попасть на экотропу, нужно на электричке доехать до станции "Белоостров", а затем идти пешком по Железнодорожной улице до шлагбаума, а от него нужно дойти до главного входа в заказник. 

Экомаршрут в Приозерском районе Ленобласти вошёл в десятку RUTRAIL.

Фото: пресс-служба администрации Курортного района Санкт-Петербурга

Теги: сестрорецк, экотропа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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