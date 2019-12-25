В начале недели служба санавиации вылетала на помощь жителям Ленобласти более 10 раз

Большинство случаев признаны тяжелыми.

С понедельника, 7 сентября, винтокрылые скорые Национальной службы санитарной авиации вылетали в Ленобласть на помощь к сложным пациентам 11 раз. Информация об этом появилась в ВК-сообществе организации.

В первый день недели специалисты транспортировали в Кингисепп пациента с коронарным синдромом и двух граждан с ожогами из Гатчины и Выборга. Кроме того, в понедельник был совершен вылет в Волхов за пациентом с закупоренной веной и другим тяжелым диагнозом.

\

Во вторник медики перевезли гражданина с инфарктом в Тихвин и пациента с другой сердечной патологией – во Всеволожск.

Наконец, 9 сентября из Кингисеппа был вывезен еще один человек с инфарктом. В Гатчину доставили двоих пациентов с травмами.

Ранее мы рассказали о том, что в начале месяца санавиация забрала из Токсово нетрезвого мужчину с ожогами 35% тела.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia