Санавиация забрала из Токсово нетрезвого мужчину с ожогами 35% тела

В пятницу, 28 августа, специалисты Службы санитарной авиации госпитализировали тяжелого пациента из Ленинградской области. Мужчина был пьян и закурил в постели, получив ожоги 35% тела. Об этом сообщил один из медиков на своей странице ВКонтакте.
Экипажу пришлось вылететь из Кингисеппа в Токсово. Пострадавшего доставили в больницу - посадка проходила в сложных погодных условиях.
Ранее мы ассказали о том, что члены избиркомов Ленобласти сдадут бесплатный тест на COVID-19.
Фото: ВКонтакте / drboroda
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