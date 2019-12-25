Санавиация забрала из Токсово нетрезвого мужчину с ожогами 35% тела

Пострадавший закурил в постели, что и привело к трагедии.

В пятницу, 28 августа, специалисты Службы санитарной авиации госпитализировали тяжелого пациента из Ленинградской области. Мужчина был пьян и закурил в постели, получив ожоги 35% тела. Об этом сообщил один из медиков на своей странице ВКонтакте.

Экипажу пришлось вылететь из Кингисеппа в Токсово. Пострадавшего доставили в больницу - посадка проходила в сложных погодных условиях.

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Фото: ВКонтакте / drboroda