За последние сутки почти 18 тысяч петербуржцев заболели COVID-19

С коронавирусом госпитализировали более 590 жителей города.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 17 883 случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в городе с начала пандемии выявили боле одного миллиона заболевших ковидом – 1 009 031. Более 1,3 тысячи петербуржцев смогли победить болезнь. Ушли из жизни 65 жителей города, у которых диагностировали COVID-19.

Всего за сутки в Санкт-Петербурге с коронавирусом госпитализировали 594 человека.

Коллективный иммунитет в городе по состоянию на сегодняшний день составляет 85,3 процента. Завершили курс вакцинации почти 3,3 млн жителей города.

Ранее российский врач Александр Мясников заявил, что здоровый и подвижный человек менее подвержен осложнениям после COVID-19.

Фото: Piter.tv