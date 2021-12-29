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За последние сутки почти 18 тысяч петербуржцев заболели COVID-19
Сегодня, 12:04
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За последние сутки почти 18 тысяч петербуржцев заболели COVID-19

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С коронавирусом госпитализировали более 590 жителей города.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 17 883 случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Всего в городе с начала пандемии выявили боле одного миллиона заболевших ковидом – 1 009 031. Более 1,3 тысячи петербуржцев смогли победить болезнь. Ушли из жизни 65 жителей города, у которых диагностировали COVID-19. 

Всего за сутки в Санкт-Петербурге с коронавирусом госпитализировали 594 человека.

Коллективный иммунитет в городе по состоянию на сегодняшний день составляет 85,3 процента. Завершили курс вакцинации почти 3,3 млн жителей города.

Ранее российский врач Александр Мясников заявил, что здоровый и подвижный человек менее подвержен осложнениям после COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: 112, здоровье, ковидная статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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