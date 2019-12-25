За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 25 тысяч человек

Под наблюдением медиков находятся почти 3700 горожан.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 25742 человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Под медицинским наблюдением находится 3625 человек. Из них 65 — в обсерваторе, 754 — контактные, 2806 — на самоизоляции.

Специалисты обработали 240 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса

Фото: Piter.TV