За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 41 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41035 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1650 человек. Из них 13 — в обсерваторе, 1234 — контактные, 394 — на самоизоляции.

Операторы обработали 2214 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начали производить вакцину от коронавируса "Спутник V".

Фото: Piter.TV