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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 41 тыс. человек
Сегодня, 10:02
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 41 тыс. человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41035 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Под наблюдением медиков находится 1650 человек. Из них 13 — в обсерваторе, 1234 — контактные, 394 — на самоизоляции.

Операторы обработали 2214 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге начали производить вакцину от коронавируса "Спутник V". 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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