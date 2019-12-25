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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 29 тысяч человек
Сегодня, 10:06
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 29 тысяч человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29385 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 3420 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 4639 заявок. Также волонтеры помогают врачам и медсестрам в поликлинике. Они звонят пациентам, чтобы узнать о состоянии здоровья при COVID-19, измеряют температуру на входе в поликлинику. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 49 тысяч человек в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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