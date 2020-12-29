Более 49 тысяч человек в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса

За сутки в Петербурге выполнили 6 965 инъекций.

В среду, 27 января, медики установили новый рекорд – за сутки было поставлено 6 965 прививок от коронавируса, сообщили в координационном совете по противодействию распространению в городе COVID-19.

За весь период прививочной кампании прививку получили 49 408 человек, из которых 8 860 человек прошли полный цикл вакцинации. Отмечается, что нарастающий итог поступившей в город вакцины – 105 242 комплекта, которые ежедневно распределяют по пунктам вакцинации.

Напомним, что количество свободных коек для больных COVID-19 увеличилось до 4 576, что составило 36,5% от коечного фонда под COVID-19. Всего в городе развёрнуто 12 538 ковид-коек.

Ранее мы писали, что в Петербурге за неделю выявили на 31% меньше новых заразившихся коронавирусом.

Фото: Piter.TV