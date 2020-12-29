В Петербурге за неделю выявили на 31% меньше новых заразившихся коронавирусом

Эксперты предполагают, что вторая волна коронавирусной пандемии стихает.

За прошедшую неделю в Петербурге выявили на 31% меньше новых случаев заражения коронавирусом. 27 января COVID-19 обнаружили у 2 761 человек, когда как 20 января было зафиксировано 4 006 новых пациентов, отметили в межведомственном координационном совете по противодействию распространению коронавируса в Петербурге.

На момент 27 января поправились 5 795 человек, когда как 20 января выздоровело 2 885 пациентов. Отмечается, что количество госпитализаций снизилось на 12% (593 против 676 человек 20 января). Однако эксперты добавляют, что говорить полном окончании осенне-зимнего подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекции рано.

Ранее мы писали, что Мариинская больница возвращается в обычный режим работы многопрофильного медучреждения.

Фото: Piter.TV