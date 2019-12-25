За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 27 тыс. человек

Волонтеры помогают доставлять продуктовые наборы и обслуживать посетителей в поликлинике.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26922 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 5498 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 4867 заявок. Также волонтеры помогают врачам и медсестрам в поликлинике. Они звонят пациентам, чтобы узнать о состоянии здоровья при COVID-19, измеряют температуру на входе в поликлинику.

Ранее власти Петербурга рассказали, когда закончится пандемия.

Фото: Piter.TV