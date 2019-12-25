За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 22 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22642 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 3574 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5407 заявок. Также волонтеры помогают врачам и медсестрам в поликлинике. Они звонят пациентам, чтобы узнать о состоянии здоровья при COVID-19, измеряют температуру на входе в поликлинику.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реабилитационные центры от коронавируса откроются как минимум в четырех стационарах Петербурга.

Фото: Piter.TV