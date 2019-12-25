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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 22 тыс. человек
Сегодня, 10:11
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 22 тыс. человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22642 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 3574 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5407 заявок. Также волонтеры помогают врачам и медсестрам в поликлинике. Они звонят пациентам, чтобы узнать о состоянии здоровья при COVID-19, измеряют температуру на входе в поликлинику. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реабилитационные центры от коронавируса откроются как минимум в четырех стационарах Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: волонтеры, коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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amermolin
Сегодня 10:24

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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