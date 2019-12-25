За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 22 тыс. человек

Это в два раза ниже, чем в пятницу, 25 декабря.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22338 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1239 человек. Из них 366 — контактные, 873 — на самоизоляции.

Операторы обработали 2270 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что второй инфекционный стационар-трансформер в Петербурге примет пациентов в январе.

Фото: Piter.TV