За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34144 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 2817 человек. Из них 79 — в обсерваторе, 1970 — контактные, 768 — на самоизоляции.
Специалисты обработали 1168 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские школы могут перевести на цикличное обучение.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все