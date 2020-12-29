За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 19 тысяч человек

Для получения информации по вопросам, связанным с коронавирусом, вы можете позвонить на номер "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19072 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 5522 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 4518 заявок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге дополнительно открылись 18 пунктов вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.TV