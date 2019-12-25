За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 33 тысячи человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33424 человека. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 3625 человек. Из них 47 ― в обсерваторе, 1731 ― контактные, 1847 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 648 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что высокая заболеваемость коронавирусом в Петербурге сохранится до весны.

Фото: Piter.TV