За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34076 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Под наблюдением медиков находится 2293 человека. Из них 56 ― в обсерваторе, 1491 ― контактные, 746 ― на самоизоляции.
Операторы обработали 2625 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее стало известно о том, что на дому от коронавируса лечатся 50 тыс. петербуржцев.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все