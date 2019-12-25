За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34 тыс. человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34076 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 2293 человека. Из них 56 ― в обсерваторе, 1491 ― контактные, 746 ― на самоизоляции.

Операторы обработали 2625 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что на дому от коронавируса лечатся 50 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.TV