За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 19 тысяч человек

Волонтеры доставляют гуманитарную помощь пожилым людям и малообеспеченным многодетным семьям.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18953 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 4382 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5585 заявок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге сократилось до 7,7 тысячи.

Фото: Piter.TV