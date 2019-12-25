Число коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге сократилось до 7,7 тысячи

На улучшение эпидемиологической ситуации повлияла массовая вакцинация.

Количество коек для пациентов с коронавирусом сократили до 7759. По данным на 25 февраля, из них свободен 31%. Об этом говорится в информационной справке Межведомственного координационного совета по противодействию распространения коронавируса в Петербурге.

На данный момент прием коронавирусных больных продолжают 16 взрослых и 2 детских стационара.

Количество госпитализаций взрослых за сутки снизилось на треть по сравнению с данными 18 февраля. Также почти на треть снизилось количество больных, которые обратились за медицинской помощью. Однако если количество амбулаторных пациентов постепенно падает, то количество стационарных больных незначительно выросло. Это связывают с тем, что пациентов старше 70 лет с хроническими заболеваниями стало больше. Показания для их госпитализации были расширены.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к августу петербуржцев может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19.

Фото: Piter.TV