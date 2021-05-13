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На Октябрьской набережной декоративный кролик укусил пятилетнего мальчика
Сегодня, 14:14
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На Октябрьской набережной декоративный кролик укусил пятилетнего мальчика

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Медики диагностировали у ребенка укушенную рану.

Пятилетнему мальчику, которого укусил декоративный кролик в Петербурге, потребовалась помощь врачей. Об этом рассказали 1 июля в Педиатрическом университете. 

Животное укусило палец ребенка во время прогулки возле дома на Октябрьской набережной. Пострадавшего увезли в клинику вуза. Медики диагностировали у него укушенную рану. Проведена хирургическая обработка, мальчик продолжит лечение. 

Напомним, что клиника Педиатрического университета неоднократно предупреждала родителей, что игры детей с чужими, неизвестными животными, даже в контактных зоопарках, чреваты проблемами. 

Пресс-служба Педиатрического университета 

Ранее на Piter.TV: мини-пиг покусал ребенка в антикафе на 6-й Советской. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: кролик, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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