На Октябрьской набережной декоративный кролик укусил пятилетнего мальчика

Пятилетнему мальчику, которого укусил декоративный кролик в Петербурге, потребовалась помощь врачей. Об этом рассказали 1 июля в Педиатрическом университете.
Животное укусило палец ребенка во время прогулки возле дома на Октябрьской набережной. Пострадавшего увезли в клинику вуза. Медики диагностировали у него укушенную рану. Проведена хирургическая обработка, мальчик продолжит лечение.
Напомним, что клиника Педиатрического университета неоднократно предупреждала родителей, что игры детей с чужими, неизвестными животными, даже в контактных зоопарках, чреваты проблемами.
Пресс-служба Педиатрического университета
Ранее на Piter.TV: мини-пиг покусал ребенка в антикафе на 6-й Советской.
Фото: пресс-служба Педиатрического университета
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все