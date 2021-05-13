На Октябрьской набережной декоративный кролик укусил пятилетнего мальчика

Медики диагностировали у ребенка укушенную рану.

Пятилетнему мальчику, которого укусил декоративный кролик в Петербурге, потребовалась помощь врачей. Об этом рассказали 1 июля в Педиатрическом университете.

Животное укусило палец ребенка во время прогулки возле дома на Октябрьской набережной. Пострадавшего увезли в клинику вуза. Медики диагностировали у него укушенную рану. Проведена хирургическая обработка, мальчик продолжит лечение.

Напомним, что клиника Педиатрического университета неоднократно предупреждала родителей, что игры детей с чужими, неизвестными животными, даже в контактных зоопарках, чреваты проблемами. Пресс-служба Педиатрического университета

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета