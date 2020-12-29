За последние сутки на COVID-19 в Петербурге протестировали 15 тысяч человек

Объем тестирования в выходные значительно снижается по сравнению с будними днями.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14958 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 1978 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Накануне в Петербурге допустили постепенное снятие COVID-ограничений. Это возможно в том случае, если заболеваемость коронавирусом продолжит снижаться в течение этой недели.

Фото: Piter.TV