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В Петербурге допустили постепенное снятие COVID-ограничений
Сегодня, 21:24
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В Петербурге допустили постепенное снятие COVID-ограничений

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Ближайшая неделя покажет, можно ли или еще нельзя ослаблять ограничения в Северной столице.

В Петербурге могут ослабить антикоронавирусные ограничения, если уровень заболеваемости продолжит снижаться на следующей неделе. Об этом говорится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции от 24 января.

На данный момент общее число заболевающих и носителей инфекции все еще остается значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия пока преждевременно.

За неделю количество горожан с коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью снизилось на 41,2%. Но при этом на 26% снизилось и количество выздоровевших. Число госпитализаций среди взрослого населения уменишилось на 31%. В связи с этим комитет по здравоохранению Петербурга поднимет вопрос о сокращении инфекционных коек. 

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость коронавирусом, ограничительные меры, оперативные данные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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