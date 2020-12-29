В Петербурге допустили постепенное снятие COVID-ограничений

Ближайшая неделя покажет, можно ли или еще нельзя ослаблять ограничения в Северной столице.

В Петербурге могут ослабить антикоронавирусные ограничения, если уровень заболеваемости продолжит снижаться на следующей неделе. Об этом говорится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции от 24 января.

На данный момент общее число заболевающих и носителей инфекции все еще остается значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия пока преждевременно.

За неделю количество горожан с коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью снизилось на 41,2%. Но при этом на 26% снизилось и количество выздоровевших. Число госпитализаций среди взрослого населения уменишилось на 31%. В связи с этим комитет по здравоохранению Петербурга поднимет вопрос о сокращении инфекционных коек.

Фото: Piter.TV