За последние сутки более 2,4 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом

Справку о выздоровлении получили более 400 человек.

За минувшие сутки еще 25 769 россиян заразились COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 3 октября.

Антилидером по количеству новых случаев заражения остается Москва, где недуг обнаружили у 4 294 человек. В Петербурге коронавирус нашли у 2 463 жителей. На третьем месте находится Подмосковье - 1 646 заболевших. В Ленобласти более 240 жителей подхватили недуг.

За последние 24 часа ушли из жизни 890 россиян, у которых обнаружили COVID-19. В Петербурге скончались 59 человек.

Известно, что справку о выздоровлении вручили 444 пациентам из Северной столицы. Накануне, 2 октября, победить недуг смогли почти втрое больше горожан.

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