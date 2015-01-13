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За минувшие сутки почти 2,5 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом
Сегодня, 13:04
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За минувшие сутки почти 2,5 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом

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По данным оперативного штаба, победить недуг смогли 1 174 человека.

За последние 24 часа в Петербурге выявили 2 494 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 2 октября. 

Больше всего заболевших традиционно в Москве. Здесь коронавирус обнаружили у 4 032 человек. На втором месте в печальной статистике остается город на Неве. Третью позицию занимает Подмосковье. В Ленобласти инфекцию нашли еще у 240 жителей.

За минувшие сутки ушли из жизни 886 человек, у которых диагностировали коронавирус. Из них 59 человек - пациенты из Петербурга. 

Вылечиться смогли 1 174 петербуржцев и 93 жителя Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: врач рассказала, как не спутать COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус.

Фото: Pexels

Теги: здоровье, коронавирусная статистика, оперативный штаб, число заболевших
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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